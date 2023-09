"Rogo alla centrale, l’aria è irrespirabile"

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco intervenuti lunedì sera per spegnere l’incendio sviluppatosi all’esterno della centrale a biomasse Sorgenia, che sorge nell’area dell’ex zuccherificio. L’amministrazione spiega che "il giorno dopo l’accaduto, tecnici del Comune e Arpa si sono recati per il sopralluogo. Le fiamme, messe immediatamente sotto controllo dai vigili del fuoco e dalle squadre di emergenza dell’azienda, hanno riguardato un cumulo di circa 3mila balloni, per un peso di quasi 1500 tonnellate. La frazione incendiata è stata però minima, anche se il fumo e le fiamme sembravano far intendere un’estensione maggiore. È prevedibile che l’intervento duri almeno fino a domani (oggi, ndr)". Dopo l’accaduto, l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’, tramite il portavoce Maurizio Poletti "chiede al Comune di sapere perché continuano ad accadere questi incidenti che provocano un evidente peggioramento della qualità dell’aria: perdura l’intenso odore di bruciato. Servono dei controlli".

Angiolina Gozzi