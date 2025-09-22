Rogo alla Dsv, alta colonna di fumo. Danni nel magazzino per la logistica: "Nessun ferito, ma è uno choc"

Una densa e alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, si è alzata ieri mattina da un capannone dell’azienda Dsv, colosso della logistica di via Brigatti. Un boato e poi le fiamme che hanno distrutto parte del magazzino, fortunatamente non ci sono stati feriti e l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di limitare i danni.

L’allarme è scattato intorno alle 9 e subito sul posto sono convogliati il 118 e più mezzi dei vigili del fuoco (sette squadre provenienti anche da altri Comandi) insieme a pattuglie di polizia di stato e polizia locale per gestire la viabilità tra le vie Jugoslavia e Francia. Le fiamme, infatti, hanno interessato la zona industriale vicino alla tangenziale.

Preoccupazione tra i residenti dell’area Mulini Nuovi. Il Comune ha subito diramato una comunicazione invitando "su indicazione dell’Ausl tutti gli abitanti nel raggio di 200 metri dall’incendio a tenere le finestre chiuse e a evitare di utilizzare i condizionatori per prevenire l’ingresso di fumi". Sul posto anche i tecnici Arpae per monitoraggi.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore, fino alle 18, per domare le fiamme; all’interno del deposito c’erano in particolare componenti, pezzi meccanici ma non solo.

"In riferimento all’incendio che ha interessato uno dei nostri magazzini nella zona industriale di Modena, confermiamo che nessuna persona è rimasta ferita. Ringraziamo – ha fatto sapere l’azienda in una nota – i vigili del fuoco e tutte le autorità intervenute per il tempestivo e professionale intervento, che ha permesso di mettere rapidamente sotto controllo la situazione ed evitare danni ulteriori agli edifici adiacenti.

Siamo consapevoli della preoccupazione generata tra i residenti della zona e desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla comunità locale. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per ogni accertamento e stiamo collaborando attivamente per chiarire le cause dell’accaduto".

Da chiarire, infatti, se si sia trattato di un incendio di natura accidentale. L’azienda ieri, essendo domenica, era chiusa.

Anche se non c’erano macchinari in funzione, non si esclude un corto circuito. Il rogo ha interessato solo una parte del maxi magazzino che occupa un’area di 24mila metri quadrati.

Per questo motivo non ci sono ripercussioni lavorative.

"Appena saputa la notizia mi sono precipitato qui, non so cosa possa essere accaduto – ha detto Francesco Gemma, dipendente che lavora dal 2008 per la multinazionale – oggi (ieri, ndr) l’azienda era chiusa, la guardia in ogni caso è sempre presente. Sono scioccato, è la prima volta che vedo una cosa del genere".

"L’importante è che non si sia fatto male nessuno, lavoro qui da 18 anni" spiega un altro dipendente.

Sul posto anche il titolare di un’azienda di trasporti che lavora per Dsv, venuto per recuperare e spostare i camion. In salvo dalle fiamme tutti i bilici e i mezzi pesanti. Bruciato, invece, materiale vario che si trovava all’interno, da pezzi metallici – l’azienda è un’eccellenza che si occupa, tra l’altro, di componentistica Ducati e Ferrari, pezzi di ricambio che vengono spediti in tutto il mondo – a scatolame in cartone. "Al momento, le nostre operazioni logistiche proseguono regolarmente nelle altre sedi (varie in Emilia Romagna, ndr)" fanno presente dall’azienda leader nel trasporto merci. r.m.