Rogo all’ex cantina: "Rischio amianto"

Principio di incendio con polemiche ieri all’ex cantina di Bazzano a Castelfranco, tra via V.Veneto e via Mascagni. Danni limitati ma sulla questione è intervenuto Mirco Zanoli, referente di zona per Ona (Osservatorio nazionale amianto): "Già ad agosto avevamo presentato un esposto ad Ausl e Comune, sospettiamo la presenza di amianto potenzialmente dannoso: a 5 mesi dall’esposto ancora nulla è stato fatto. Tra l’altro, ci risulta che nella struttura vivano anche degli sbandati. Si deve intervenire al più presto".