Rogo davanti a casa Indagini in corso

Misterioso incendio domenica notte in una palazzina di via per Sassuolo, a Vignola. Ignoti, infatti, hanno dato fuoco allo zerbino di uno degli appartamenti e le fiamme hanno danneggiato anche l’ingresso dello stabile. Ad accorgersene è stato il proprietario che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che in breve tempo hanno domato le fiamme. Ad intervenire anche una pattuglia dei carabinieri. E’ ancora da stabilire la causa delle fiamme ma non è escluso che si sia trattato di un rogo doloso, forse legato ad un avvertimento o magari ad una vendetta. Indagini in corso.