Rogo distrugge stalla a Vesale, salvo il bestiame

SESTOLA

Un’altra notte impegnativa, lunedì, per i vigili del fuoco chiamati in soccorso per un incendio divampato in un’azienda agricola di Vesale, frazione di Sestola. Dopo il devastante rogo del 7 dicembre scorso all’azienda Verde Oro di Canevare, frazione di Fanano dove sono morti decine di bovini, le fiamme lunedì scorso si sono sprigionate in una fattoria di via Mandriole a Vesale frazione, di Sestola. Anche questa volta il fuoco è divampato in una stalla, per la precisione nella sala mungitura dove erano presenti 140 capi di bestiame. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno a mezzanotte e mezza.

Ad allertare sono stati i titolari dell’attività agricola. Sul posto sono intervenute diverse squadre da Pavullo, da Vignola, oltre ai volontari di Fanano e Pievepelago.

Le fiamme infatti si stavano propagando a tutta la struttura e occorreva fare in fretta per riuscire a mettere in salvo gli animali. E così è stato, uno ad uno tutti i bovini sono stati fatti uscire dalla stalla.

Nel frattempo era necessario anche domare le fiamme che continuavano a propagarsi rapidamente. I pompieri hanno lavorato a lungo per accertarsi che il rogo fosse completamente estinto. E sono rientrati soltanto alle 8. I danni sono ingenti.

Emanuela Zanasi