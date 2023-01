Rogo divora villetta e legnaia, famiglia in salvo

Tanta paura, danni ingenti ma per fortuna nessun ferito nel violento incendio divampato ieri mattina all’alba in un’abitazione di Pescarola, frazione di Prignano sulla Secchia.

Erano da poco passate le sei quando al 115 è arrivata la chiamata dalla piccola borgata di Cà Valentino, un gruppetto di case non lontano da Varana, sul versante più vicino a Sassuolo che a Prignano.

Le fiamme avevano avvolto una villetta su due piani dove risiede una famiglia; padre, madre e figlio.

Cosa abbia innescato il rogo è ancora in corso di accertamento, di certo le fiamme avevano già distrutto un veicolo pick up parcheggiato all’esterno sotto una pensilina, la legnaia adiacente all’abitazione e in un attimo avevano raggiunto il tetto della casa; i residenti in preda al panico erano riusciti a mettersi salvo.

Sul posto in poco tempo sono arrivati ben sei mezzi dei vigili del fuoco provenienti da più distaccamenti.

Sedici pompieri hanno lavorato per ore per contenere il rogo e soprattutto scongiurare che le fiamme raggiungessero la casa vicina che ha subito solo danni esterni per irraggiamento.

Danni che sono invece ingenti per l’abitazione direttamente interessata dall’incendio.

Le fiamme infatti hanno risparmiato l’interno ma la copertura è talmente compromessa che tutta l’abitazione è stata dichiarata inagibile.

I pompieri sono rimasti a lungo sul posto anche dopo avere domato le fiamme per verificare le condizioni dello stabile.

Presenti anche Croce Rossa e altri mezzi di soccorso. La proprietaria della casa, ha raccontato un vicina, é svenuta dallo shock provocato dall’incendio.

Il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, ha commentato: "È stato un evento drammatico. Fortunatamente non si è fatto male nessuno. Si è messa subito in moto la macchina della solidarietà tra parenti, vicini e amici. Un ringraziamento e ammirazione per i vigili del fuoco, che con il loro pronto intervento hanno impedito danni ancora più gravi".

Emanuela Zanasi