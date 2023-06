Rogo in casa: famiglia in salvo

Paura nella notte tra domenica e lunedì in via San Giacomo a Formigine dove, pare a causa di un cortocircuito, è divampato un incendio in una villetta.

La famiglia residente è riuscita a salvarsi anche se quattro persone sono andate in ospedale per accertamenti: tra queste, un 53enne è stato ricoverato in ortopedia con una frattura al piede. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio limitando anche i danni all’abitazione, situata nella nuova zona residenziale che sorge a ridosso della via Giardini. Al momento dell’incendio, scaturito da un dispositivo elettrico vicino al camino al piano terra, alcune persone stavano dormendo al primo piano. Il fumo le ha sorprese invadendo le loro stanze. Il 53enne si è ferito buttandosi dalla finestra nel tentativo di sfuggire al rogo. I vigili del fuoco con la scala hanno poi portato in salvo mamma e figlia adolescente e il cane della famiglia. All’ospedale di Baggiovara sono finite quattro persone; oltre al 53enne ferito al piede, visitati una 15enne, una 49enne e un 44enne che avevano respirato fumo ma sono stati poi dimessi.