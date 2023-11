Rogo in casa, oggi i funerali di Dignatici

Si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Monchio di Palagano i funerali del 32enne Davide Dignatici, tragicamente deceduto nell’incendio del suo appartamento in via Toscanini. La salma, a seguito dell’autopsia è stata liberata e i parenti oggi potranno dargli l’ultimo doloroso addio. Il giovane, ex capitano dell’esercito è morto venerdì notte mentre tentava di spegnere le fiamme partite dal salotto della sua abitazione: pare infatti che il 32enne si fosse addormentato con il sigaro tra le mani. Il corteo funebre, a cura delle onoranze Gianni Gibellini, partirà oggi alle 13,45 dal Policlinico, direttamente per la Chiesa di Monchio di Palagano.