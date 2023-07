Rogo in centro, ucciso in casa dal monossido

Avrebbe compiuto 41 anni tra pochi giorni Massimiliano Medici, il giovane di Formigine morto ieri mattina nella sua abitazione in via San Francesco, in pieno centro, vicino al Castello.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, ma secondo le prime ricostruzioni Massimiliano sarebbe deceduto per intossicazione da monossido di carbonio: ha inalato fumo tossico dopo che le fiamme hanno avvolto il materasso nella sua camera bruciando parte della struttura in legno del letto.

Il corpo del ragazzo è stato trovato, riverso a terra, nel salotto-cucina dell’appartamento mansardato. A dare l’allarme, verso le 11 di ieri mattina, sono stati gli inquilini del piano di sotto: hanno sentito odore di fumo provenire dalla mansarda, sono saliti per suonare al giovane ma nessuno ha aperto la porta, hanno chiamato sul cellulare che però hanno sentito squillare a vuoto dall’interno dell’abitazione. Immediatamente sono stati allertati i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri di Sassuolo, dopo aver cercato di forzare la porta, mediante l’autoscala proveniente da Modena sono entrati dal terrazzino posto sul tetto, insieme ai sanitari. Nonostante l’intervento tempestivo, per Massimiliano non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio evitando che si propagasse al resto della casa: tra le ipotesi degli inquirenti, quella di un mozzicone di sigaretta che potrebbe aver innescato il rogo del materasso. Sul corpo del ragazzo non sono stati trovati segni di ustione: probabilmente si era allontanato per aprire una finestra o chiedere aiuto ma senza riuscirci e si è accasciato a terra esanime. Le onoranze Rovatti hanno poi recuperato la salma. Massimiliano abitava nella piccola mansarda, nella stessa palazzina dove risiedevano altri familiari, sopra all’Andrew’s Pub. Era conosciuto in città in quanto da tempo lavorava nella ditta del padre, la ‘Sicom’ (che da oltre 40 anni installa impianti antifurto per grandi aziende e privati, ndr). Beffa del destino, la Sicom si occupa anche di sistemi antincendio. "Massimiliano amava la vita in tutte le sue sfaccettature – lo ricorda un amico – era sempre di compagnia. Quando abbiamo appreso la notizia è stato un vero choc per tutti noi". "Giornata funestata da una tragedia. La comunità si stringe attorno ai famigliari e amici della vittima" scrive il sindaco Maria Costi. Una simile tragedia si è consumata pochi giorni fa a Carpi: Roberto Zanoli, 60 anni da poco compiuti, è morto nella sua casa intossicato a causa delle inalazioni sprigionate dal fumo proveniente dal condizionatore bruciato sul balcone. Due vite spezzate in pochi giorni causa monossido. Maria Silvia Cabri