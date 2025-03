Rogo nel fienile, vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

C’è voluta tutta la notte e, soprattutto, un incessante lavoro dei vigili del fuoco, per avere ragione dell’incendio che l’altra sera, poco prima delle 21, si è sviluppato in un fienile dell’azienda agricola Zanasi, a Cavidole di Castelnuovo Rangone, in via Settecani. Il bilancio è ancora provvisorio, ma si tratta comunque di danni per svariate centinaia di migliaia di euro. L’immobile, infatti, è andato praticamente distrutto e sono stati persi anche macchinari e attrezzature agricole. Di positivo c’è soltanto il fatto che non ci sono stati feriti e che nemmeno gli animali della vicina stalla sono stati interessati dal rogo. Ora, restano da capire quali siano le cause che hanno generato il rogo. Al momento non è ancora esclusa alcuna ipotesi. Già nei primi momenti dell’incendio, oltre a squadre di vigili del fuoco accorsi da Sassuolo, Vignola e Modena, sono giunti sul posto sia i carabinieri, sia la polizia locale dell’Unione dei comuni Terre di Castelli. Agli inquirenti, ora, toccherà appunto cercare di capire come tutto sia potuto iniziare. Intanto, anche l’amministrazione comunale, con il sindaco Massimo Paradisi in primis, sta seguendo l’evolversi della situazione. "In base alle analisi dei vigili del fuoco – ha detto - noi ci muoveremo di conseguenza, come del resto avviene sempre per eventi di questo tipo". Se nessun allarme è stato diramato durante l’incendio, non è escluso che invece sia necessario abbattere quel che resta del fienile. Ma, appunto, sono valutazioni in capo ai vigili del fuoco.

m. ped.