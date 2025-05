Rogo nel palazzo in centro . Fiamme da un monopattino. Soccorsi quattro intossicati

Alcune ragazze sono rimaste sedute sul marciapiede con l’asciugamano addosso per tutta la mattina, in preda allo spavento. In diversi erano ancora in ciabatte e in pigiama: non hanno avuto il tempo di realizzare che sono dovuti scappati fuori di casa. L’esplosione della batteria di uno degli innumerevoli monopattini e biciclette elettriche ammassati in una stanza adibita a deposito potrebbe essere alla base del violento incendio scoppiato in un palazzo ieri mattina in centro a Modena abitato da famiglie di origine straniera.

Il rogo è divampato intorno alle 11.30 in via Bernardino Ramazzini, una strada stretta e lunga tra le vie Emilia centro e Ganaceto, in un appartamento al primo piano. Sono rimasti intossicati in sette e per quattro di loro (tra una mamma e la figia di 15 anni) è stato necessario il trasporto al Policlinico. Non è stato comunque necessario il ricovero.

Evacuate le due famiglie al primo e al secondo piano, il cui pavimento ovviamente ha risentito dell’incendio che si è scatenato al livello inferiore. Sette persone in tutto hanno dovuto trovare una sistemazione altrove: un nucleo si è trasferito da parenti, per l’altro il Comune ha trovato una collocazione provvisoria fino a quando la loro abitazione non tornerà agibile.

Per sicurezza sono state fatti uscire ieri mattina anche le altre famiglie che abitano negli altri appartamenti del palazzo – 6 in tutto – anche se poi nel corso della serata sono state fatte rientrare.

"Abbiamo avuto pochissimi secondi per uscire – racconta uno dei ragazzi che vivono nella casa – siamo scesi con tutta la famiglia e nel frattempo sono stati avvertiti gli altri inquilini del palazzo".

Per quanto è al momento possibile ricostruire, le fiamme hanno distrutto la camera-deposito (bici e monopattini erano talmente tanti che arrivavano fino al soffitto, le tavelle sono andate in fumo) e si sono estese a tutto l’appartamento.

Sul posto sono giunte due squadre di vigili del fuoco di Modena perché le operazioni di spegnimento non sono state semplici: il fuoco si è sviluppato sul retro della costruzione, con uno spazio davvero molto esiguo per intervenire con i grossi mezzi necessari. Anche un tratto di via Ramazzini è interessato da un cantiere per cui l’accesso da via Emilia era bloccato: i vigili del fuoco hanno avuto pochi margini di manovra.

Sul posto è stato convocato il proprietario del palazzo, gli inquilini sono tutti affittuari: "Devo capire cosa è accaduto esattamente: il palazzo comunque è assicurato e i contratti di locazione sono tutti regolari".

La strada è stata bloccata in entrambi i sensi dalla polizia municipale per facilitare le operazioni di spegnimento e di evacuazione delle famiglie.

(Ha collaborato Valentina Reggiani)