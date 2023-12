Rogo nel palazzo, notte di paura. Salvato un uomo bloccato sul tetto

Un incendio, mercoledì sera poco prima delle 20.30, ha distrutto parte del tetto di una palazzina in via Giacomo Matteotti, al civico 270, nella frazione di Forcello a San Possidonio. Sul posto allertati da una cliente dell’attiguo bar Forcello sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe da Carpi, una terza con i volontari sopraggiunta da Mirandola a cui s’è aggregato il mezzo con l’autoscala arrivato da Modena. Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i carabinieri di San Prospero. Le procedure di spegnimento sono state parallele a quelle del salvataggio di un uomo, non residente ma che in quel momento si trovava nell’immobile. "Ad accorgersi dell’incendio sulla copertura della palazzina attigua, attratta dei bagliori delle fiamme – racconta la barista – una nostra cliente abituale che ha subito avvisato i soccorritori". A rendere ancor più drammatico lo scenario, illuminato a giorno dalle vampate che stavano divorando la copertura, le urla del malcapitato rimasto intrappolato sul tetto della casa. Il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di portare in salvo l’uomo bloccato sul tetto e di domare l’incendio preservando gran parte della copertura non ancora raggiunta dalle fiamme. Ad intervenire sul posto, ancora prima dei soccorsi, anche il proprietario dell’intero stabile Moreno Giovannoni che ha chiarito l’origine dell’incendio: "Il surriscaldamento della canna fumaria della stufa a pellet, a contatto con la copertura in legno e carta catramata – precisa Giovannoni – ha innescato le fiamme. Uno degli avventori del bar è salito al primo piano ad avvisare la famiglia residente, non accortasi dell’incendio in atto, per metterli in guardia. Questa abitazione appartiene alla mia famiglia da sessant’anni, io sono nato qui. L’abitazione al pianterreno è disabitata e quella al primo piano l’ho affittata ad una famiglia composta da quattro persone. L’alloggio della famiglia inquilina – conferma Morena – non ha subito alcun danno fatta eccezione della porzione del tetto che sovrasta l’ampio solaio. La persona salvata sul tetto è stata trasportata in ambulanza, per accertamenti, all’ospedale". Federick Afful, originario del Ghana, risiede da tempo nella palazzina: "Da due mesi mia moglie e due figli mi hanno raggiunto. Grazie ai soccorsi l’appartamento è intatto". Flavio Viani