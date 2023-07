Rogo nella palazzina, un uomo intossicato

Paura per un rogo che si è sviluppato ieri sera in un appartamento in via Verdi. Erano circa le 20 quando è arrivata la segnalazione ai vigili del fuoco, giunti sul posto, al civico 22, in pochi minuti. Dalle finestre della palazzina usciva molto fumo e i residenti sono stati subito evacuati (in tutto ci vivono 12 nuclei famigliari). Da chiarire cosa sia successo. Pare che il proprietario dell’appartamento dal quale è partito l’incendio (al secondo piano) non fosse in casa ma è stata trovata una finestra, che dà sul balcone, rotta. Pare che la casa fosse a soqquadro. Una circostanza sulla quale indagare, che non esclude la presenza di ladri (sarebbe stata trovata anche una corda). In salvo tutte le famiglie, un uomo che vive nell’appartamento al piano sopra rispetto a quello bruciato è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale per controlli. Sul posto anche i carabinieri. r.p.