Rogo nella tenda provocato da un petardo

Un petardo lanciato nei pressi della tensostruttura. Potrebbe essere questa la causa che, venerdì notte, ha provocato il rogo che ha invaso la tenda situata nel cortile della parrocchia di via 9 gennaio. I pompieri, infatti, sono intervenuti intorno alle 2 di venerdì notte per spegnere l’incendio, dopo che alcuni cittadini, vedendo il preoccupante fumo, avevano lanciato l’allarme. Quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, le fiamme avevano già distrutto la tenda allargandosi anche alla vicina scala. Fortunatamente l’immediato intervento dei pompieri ha evitato il peggio, ovvero che le fiamme si propagassero ulteriormente raggiungendo lo stabile. Ieri mattina sul posto si sono recati alcuni dei ragazzi del gruppo scout che hanno lavorato diverso tempo prima di ripulire il cortile. Tra le ipotesi c’è quella che ad originare il rogo sia stato un petardo fatto esplodere da un gruppo di ragazzini, ma gli accertamenti sono ora in corso.

v.r.