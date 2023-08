Rogo per ripicca al ristorante: colpevoli filmati dalle telecamere

"Chiedo alle forze dell’ordine di intervenire perchè la situazione non è più accettabile". Lo ribadisce Marco Ferri, titolare del ristorante La Palazzina di Formigine, dopo che un gruppo di ragazzini ha dato fuoco agli arredi, tavoli e sedie, per ritorsione: "Per settimane questi giovani hanno buttato a terra ogni genere di rifiuto e dovevo trascorrere le ore a pulire. Quando mi sono stancato della situazione, ho attaccato un cartello in cui chiedevo loro di bivaccare altrove. Risultato? Hanno appiccato un rogo".

Ferri parla di una situazione che si trascina da tempo: "Ho conosegnato alle forze dell’ordine le sim card delle telecamere con le immagini dei responsabili: spero vengano almeno puniti. L’unica sera che ho appeso il cartello hanno fatto un disastro per ripicca".

"Potenzieremo la dotazione di telecamere – afferma l’assessore alla Sicurezza urbana Corrado Bizzini – rinnoviamo però l’appello a fare segnalazioni puntuali e soprattutto tempestive, anche alla Polizia locale, al fine di poter eventualmente attivare percorsi di dialogo e prevenzione. Come riportato anche dalla stampa in questi giorni, il Comune di Formigine ha incentivato attività di animazione sociale rivolte agli adolescenti".

v.r.