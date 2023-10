Rolando Rivi, il cartello gettato a terra

Da un paio d’anni non trovano pace i cartelli con l’immagine del beato Rolandi Rivi (nella foto), alle Piane di Monchio di Palagano. Lo scorso giugno, ignoti avevano ricoperto interamente di vernice scura, rendendola illeggibile, quella eretta nel boschetto a valle della strada, il luogo del martirio. Poi, forse creava fastidi il cartello sulla Provinciale, con l’immagine del seminarista di San Valentino ucciso il 13 aprile 1945 all’età di 14 anni e dichiarato Beato, che indicava il luogo dell’uccisione. Qualcuno lo ha tolto e alcuni giorni fa due tecnici della Provincia lo hanno ricollocato una decina di metri più a monte. Ma ha avuto vita breve in quella posizione, appena il tempo di una notte, perché al mattino è stato trovato a terra. "Continuano gli atteggiamenti di prepotenza e di arroganza che – commenta lo storico Walter Telleri – non solo incrementano gratuite e infondate dicerie, ma rinviano la possibilità di trovare un doveroso accordo. Ciò che oggi servirebbe è un’azione di pacificazione, che tenga conto delle richieste avanzate dalla proprietà del terreno. Da sempre la stessa ha lavorato affinché quel posto divenisse, sempre più, un luogo dove chi crede possa andare a meditare e pregare".

w. b.