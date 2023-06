Rolando Rivi, ritratto sfregiato "Un martirio che ancora divide Ripristineremo l’immagine"

di Walter Bellisi

Non è da oggi che si accenna a tempi maturi per la riconciliazione fra le parti in conflitto durante e qualche mese dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ma continuano a verificarsi fatti, anche se sporadici, che fanno pensare il contrario. Come quello accaduto durante la notte tra domenica e lunedì scorsi, alle Piane di Monchio di Palagano, dove mani ignote, mosse forse da motivazioni ideologiche, hanno ricoperto interamente di vernice scura, rendendola illeggibile, la raffigurazione del beato Rolandi Rivi, eretta nel luogo dove il giovane seminarista di San Valentino di Castellarano fu martirizzato il 15 aprile 1945 da un gruppo di partigiani. I carabinieri della stazione di Montefiorino stanno svolgendo indagini sul caso che ha creato scalpore e disappunto non solo nel paese dell’Appennino. Ha fatto seguito però ad altri sfregi a questo monumento alla memoria, meno eclatanti, fra i quali l’apposizione di strisce di vernice sulla fotografia del Beato e l’affissione di adesivi. "Dà troppo fastidio la beatificazione di Rolando Rivi, c’è contrasto anche quassù", dicono a Palagano. Il sindaco Fabio Braglia ha definito l’accaduto "un’azione riprovevole, ignobile, che – ha detto – condanniamo in modo forte. A indagini concluse provvederemo a ripristinare quella che per noi è un’immagina sacra, importantissima del luogo".

Parole di condanna anche dalla Lega che ha definito il fatto "vile e inspiegabile", auspicando che i responsabili siano rapidamente individuati e paghino sia in sede penale che le spese di ripristino. "È un gesto di sfregio – ha commentato Guglielmo Golinelli, segretario Provinciale Lega Salvini Premier – Modena - compiuto da vigliacchi che hanno scelto l’anonimato per coprire il loro disonore, rivolto verso una figura che, evidentemente, rappresenta un’imbarazzante macchia per una certa resistenza".

La figlia del partigiano che sparò al ragazzino Rolando Rivi, che vestiva la tonaca, chiese pubblicamente perdono. Nel segno della riconciliazione, appunto. E segnali in questa direzione, su uccisioni avvenute nel reggiano, sono arrivate nei giorni scorsi dall’arcivescovo di Reggio Emilia, Giacomo Morandi, che ha pensato di aprire il processo canonico per portare alla beatificazione due preti partigiani, entrambi Fiamme Verdi: don Pasquino Borghi che ospitò in canonica un manipolo di ricercati e nel 1944 e fu fucilato dai militi della Rsi, e il giovane don Giuseppe Iemmi, il ’cappellanino’, che durante l’omelia della Pasqua del 1945 condannò le vendette sommarie e dopo qualche giorno due partigiani della Garibaldi lo portarono su una montagna e gli spararono. Due destini paralleli. Ma solo in parte. Don Pasquino Borghi è medaglia d’oro, strade e scuole ricordano il suo sacrificio. Di Iemmi si è sempre detto (e intitolato) poco: un martire minore. Rolando Rivi è stato beatificato il 5 ottobre 2013 e in seguito nominato patrono dei seminaristi e dei ministranti della diocesi di Modena-Nonantola.