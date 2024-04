Rom d’Europa, lettura collettiva

Si intitola “Lettura al cosmo”, l’evento che si svolge oggi dalle 14.30 al tramonto nella microarea sinti di via Django Reinhardt a Modena in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e camminanti, che sarà celebrata lunedì. Si tratta di una lettura collettiva ad alta voce del libro ’I rom d’Europa. Una storia moderna’ di Leonardo Piasere, appuntamento conclusivo di un percorso laboratoriale gratuito, ideato dal collettivo di produzione artistica Ateliersi.

Il laboratorio si è svolto da ottobre 2023 a marzo 2024 all’Atelier Sì e in alcune biblioteche della Città Metropolitana di Bologna, ed è stato finanziato dal bando Ad alta voce del Centro per il Libro e la Lettura.

L’intero laboratorio si è svolto attorno alla lettura in ensemble del libro ’I rom d’Europa’, volume che vuol mettere a fuoco un insieme di interrogativi sul contemporaneo attraversando la storia delle relazioni tra rom, sinti e gagé. Dopo un pranzo comunitario preparato dagli abitanti dell’area con ricette tipiche della tradizione sinta, e condiviso con la comunità di partecipanti che negli scorsi mesi ha seguito il laboratorio di lettura, dalle 14.30 porte aperte al pubblico per prendere parte alla lettura in ensemble.

La lettura durerà fino al tramonto, il pubblico potrà entrare e uscire in qualsiasi momento, muoversi liberamente nello spazio, riposarsi nell’ascolto. Ingresso gratuito.