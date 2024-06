Romagnoli, Ferrari e Ruini: ecco i volti nuovi della squadra di Biagini

Da una parte c’è la continuità con l’Amministrazione precedente, "il cui operato è stato premiato dagli elettori", rappresentata dalla conferma di due assessori già nei ranghi della Giunta Tosi. Dall’altra c’è la volontà del neosindaco di Fiorano Marco Biagini di garantire il giusto riconoscimento alle liste civiche che hanno contribuito alla sua elezione e "nuove energie" all’azione amministrativa. Volontà resa tangibile dalla nomina di tre volti nuovi in giunta "tenendo presente soprattutto le competenze di ognuno". Presentata ieri, in municipio, la Giunta di Fiorano Modenese, "nata – spiega ancora Biagini – dal confronto con le altre forze della coalizione e dalla convinzione che il comune entusiasmo e le differenti competenze ci consentiranno di lavorare al meglio sul territorio e per il territorio". I due assessori confermati sono Monica Lusetti, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco oltre che di assessore a famiglie e conciliazione, scuola ed edilizia scolastica, comunicazione, protezione civile, vicinanza e cura del cittadino, ricerca fondi, e Luca Busani, che si occuperà invece di ambiente e parchi, mobilità, Agenda 2030, sport e impianti sportivi, sani stili di vita, digitalizzazione. Tre invece i volti nuovi che portano in Giunta, ha detto Biagini, "importanti professionalità", ovvero Sergio Romagnoli, Elisa Ferrari, Marilisa Ruini. Il primo, 62 anni, direttore del Mercato Albinelli di Modena e presidente del Comitato organizzatore di eventi ‘Fiorano in Festa’, ha alle spalle 43 anni in Lapam e assume le deleghe a attività produttive, commercio, eventi, sicurezza urbana e Polizia Locale, cura del territorio e manutenzioni, mentre a Ferrari, 39 anni, vanno servizi sociali, servizi sanitari, politiche per l’inclusione, lavoro e formazione, nuovi cittadini. Le deleghe a cultura, politiche per le giovani generazioni, associazionismo e terzo settore, Europa e turismo saranno invece appannaggio di Marilisa Ruini, 45 anni, laureata in Psicologia del Lavoro e specializzata in Psicoterapia. "Le parole d’ordine per i prossimi cinque anni di lavoro insieme – ha sottolineato Biagini – saranno collegialità, nel senso che il nostro sarà un lavoro di squadra, e il prendersi cura dei cittadini, del territorio, della comunità e della casa Comune".