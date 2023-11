Romano (Siulp): "Siamo in emergenza. Senza personale non c’è progetto che tenga"

"Se è vero che tutto nelle nostre società si gioca sui Pil, noi riteniamo che le moderne democrazie si debbano preoccupare di Bil: benessere interno lordo, dove la sicurezza sociale è la condizione preminente e la criminalità farà fatica ad avere spazi. Se non interveniamo su questi due fattori principali, ovvero carenza delle risorse umane e un quadro normativo che ripristini una pena certa ed immediata, corriamo il rischio che aumentando solo le forze di polizia aumentino i bersagli per i delinquenti". Parole di Felice Romano, segretario nazionale generale Siulp. "Per fare sicurezza c’è bisogno di un elemento imprescindibile: la risorsa umana e il nostro convegno parte da questo assunto". Romano ha fatto presente poi come anche nel nostro territorio vi siano criticità legate all’assenza, negli ultimi quindici anni, di concorsi che hanno portato ad una carenza di organico. "Le condizioni di sicurezza nelle nostre città si stanno deteriorando per l’allarmismo che spesso non corrisponde al numero di reati. Sono spariti i poliziotti di quartiere – ha sottolineato – i vigili di quartiere, diminuite le volanti e tra poco altri quarantamila agenti andranno in pensione. E il quadro normativo non lascia nessuno in carcere. Il cittadino cosa percepisce? Che il convoglio della legalità nel suo insieme non funziona e scatta la giustizia ‘fai da te’". Luigi Sbarra, Segretario generale Cisl ha aggiunto: "C’è un legame inscindibile tra sviluppo e sicurezza: senza affrontare i temi della sicurezza nella comunità nazionale, ogni ipotesi di crescita economica e sviluppo sostenibile è destinata a rallentare". Sullo spinoso tema dei migranti si è espresso anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini. "Dobbiamo mettere insieme, fuori dalla propaganda, una politica che sappia accogliere, integrare e redistribuire".

v. r.