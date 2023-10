Romantico Lonquich Con una Spira ‘Renana’

Con un’affascinante pagina romantica, il Concerto in la minore di Schumann, il pianista Alexander Lonquich (nella foto) sarà il solista d’eccezione nel concerto che l’Orchestra Leonore, diretta da Daniele Giorgi, terrà domenica 29 al teatro Comunale di Carpi. Piacevole e leggera è "Flora e primavera", l’opera composta quattro secoli fa da Adriano Banchieri che l’Ensemble Madrigalistico Teatro delle Grazie, con il maestro Mario Scavazza, presenterà mercoledì 25 alla Rocca di Vignola per "Grandezze & Meraviglie" che poi sabato 28 alla Galleria Estense di Modena celebrerà i 500 anni di Perugino e Signorelli con Micrologus in "Quant’è grande la bellezza".

Torna l’orchestra Spira Mirabilis che giovedì 26 alla Polisportiva di Formigine e venerdì 27 al Palazzurro di San Possidonio eseguirà la Sinfonia ‘Renana’ di Schumann. "Ricercar vagando" è il titolo del concerto che l’Ensemble Alraune terrà sabato 28 all’Abbazia di Nonantola, grazie agli "Amici della musica", mentre domenica 29 alle 15.30 in Duomo a Modena la Corale Puccini di Sassuolo (con la direzione di Francesco Saguatti e Simone Guaitoli) presenterà "Salve, Mater", omaggio alle musiche mariana. "Bilico" è il lavoro d’esordio di Jacopo Fagioli e Nico Tangherlini (tromba e pianoforte): venerdì all’Hangar Rosso Tiepido. E sempre venerdì al S.Rocco di Carpi, l’ensemble strumentale del Vecchi Tonelli, diretto da Andrea Mocci, ci porterà nella Parigi del 1923.

s.m.