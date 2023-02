Romeo e Giulietta "in tutte le lingue del mondo"

Un’inedita rappresentazione di una delle opere più famose di William Shakespeare, nel giorno dedicato agli innamorati. Stasera alle 20.30, al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola, andrà in scena ‘Romeo e Giulietta (Romeo ?i Julieta)’ di Shakespeare, adattato e diretto dal regista pugliese Michelangelo Campanale. Una coproduzione internazionale, multilingue, di Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale, La Luna nel Letto e Teatro Excelsior di Bucarest, in italiano, inglese e rumeno (sottotitolata in italiano), come spiega lo stesso regista Campanale.

È una versione particolare di ‘Giulietta e Romeo’: come nasce?

"Il lavoro è iniziato con una selezione a Bucarest, dove ho incontrato gli attori di questa compagnia di teatro, 36 attori, stipendiati a vita per questo lavoro. Ho cercato di capire come si relazionassero con un testo e sono rimasto colpito dalla loro grande bravura a livello di voce, canto, movimenti del corpo. Non conoscevo la loro lingua: quando ho dato loro i pezzi di testo da leggere è stato affascinante sentire come attraverso quei suoni, diversi dalla nostra lingua, passasse tutto il senso del testo stesso".

E così ha elaborato lo spettacolo…

"Ho cercato di costruire la rappresentazione come un concerto di suoni, sia per la parte drammaturgica che per la parte che riguarda la diversità di tutti, e questo vale sia per le due famiglie dei Montecchi e dei Capuleti sia per lo stesso drammaturgo. Ci sono 7 attori rumeni e 6 italiani. Centrale poi è la presenza del prete che porta sulla scena la parola di Shakespeare nella sua lingua originale".

Italiano, rumeno, inglese dei tempi di Shakespeare: questo non rischia di complicare il tutto?

"Assolutamente no, anzi è un valore aggiunto. Shakespeare in questo modo diventa il campo neutro dove i due mondi diversi si riescono ad incrociare e sono sullo stesso livello. Volevo evitare il rischio della retorica la contrapposizione tra il mondo degli italiani e quello dei rumeni e la forza del drammaturgo me lo ha permesso: Averlo come arbitro è stato fondamentale".

Il tema fondante è l’amore: come lo ha interpretato?

"A fronte di un testo così lontano e rinomato è difficile capire cosa possa pensare davvero il regista in quanto la messa in scena di questo spettacolo è ‘sacra’, una sorta di liturgia vera e propria. In Romania mi sono recato nelle chiese, ho cercato elementi comuni e ho ravvisato un crocefisso vicino ai nostri di Giotto. Ho fatto riprodurre un crocefisso di Cimabue, che impera sullo spettacolo che ci insegna che l’amore è capace di spostare ogni cosa, è mettere in discussione se stessi e gli altri". Maria Silvia Cabri