Ron canta la poesia . E le note del futuro

Ron (nella foto) sarà fra i protagonisti della serata d’onore del "Poesia Festival", mercoledì 10 alle 21 al teatro Fabbri di Vignola: dopo la lezione magistrale della poetessa Alba Donati, il celebre cantautore offrirà un viaggio musicale sotto forma di intervista teatrale. Sempre nell’ambito del festival, giovedì 11 a Castelnuovo Rangone Massimo Zamboni proporrà i brani del suo nuovo album "P.P.P. Profezia è Predire il Presente", un omaggio a Pier Paolo Pasolini nel 50° della morte, poi sabato 13 al teatro La Venere di Savignano ritroveremo The Gang, rock band italiana di poesia e rivolta. E domenica 14 alla Rocca Rangoni di Spilamberto Ascanio Celestini e i suoi "Poveri Cristi", con Giancarlo Casadei alla fisarmonica.

Sabato 14 a Casa Ciao (ex cinema Cavour) il "Memento" dell’Ensemble Forma Libera, con brani di Boulez, Haas e la prima esecuzione di uno "Scenario" di Pasquale Punzo, aprirà la seconda parte del festival Modena Contemporanea. Ancora due concerti per "ArmoniosaMente", domani a Portile con l’organista Davide Zanasi e il violoncellista Giacomo Fossa, venerdì 12 a Recovato con l’organista Stefano Manfredini e il trombettista Francesco Gibellini. E domani sera per Artinscena a Montale, l’omaggio a Pavarotti con le arie più famose da "La Traviata".

