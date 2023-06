Rondinaio, applausi per il docufilm "Sul monte presto un crocefisso"

La recente polemica sulle croci in vetta, non interessa quella del Rondinaio installata lo scorso novembre, sia perché preesistente, sia per l’affetto di tutto l’Appennino Modenese. Come è stato dimostrato di recente alla prima proiezione a Fiumalbo del documentario su questa nuova croce sul monte Rondinaio, a 1964 metri di altitudine. Il filmato ‘Storia di una Croce d’Appennino’ realizzato da Gabriele Fantechi, Lorenzo Marianeschi e Marco Vagnetti ha infatti riscosso lunghi applausi, così come i protagonisti (a vario livello) dell’impresa. Impresa che ‘non finisce qui’ dato che si procederà anche all’apposizione di un crocefisso ligneo sulla croce, come era quello divelto dal maltempo che era stato installato nel 2006 da un gruppo di volontari di Camposanto. Ed uno dei momenti più emozionanti della serata è stato proprio il collegamento video in diretta con Massimo Palazzi e altri amici di Camposanto, che installarono la precedente croce, che sostituiva una ancor precedente apposta con l’attuale parroco don Luciano Benassi. "Una storia che continua a legare le persone che amano la montagna, da qualunque luogo arrivino" è stato detto nella serata, condotta dal presidente Cai di Pavullo Serena Muracchini. Massimo Bernardi (da tutti conosciuto come Tex, gestore del rifugio Vittoria al Lago Santo) ha raccontato di come era divenuto il collettore di buoni propositi per il ripristino della croce crollata, con Domenico Savio Scorcioni di Serramazzoni che ha poi raccontato dell’entusiasmo raccolto nel coordinare l’iniziativa con un gruppo di soci della sezione Cai Pavullo. Di concerto quindi con l’ente Parchi Emilia Centrale (presente la presidente Luciana Serri), e in unione di intenti e forze con la Sezione Cai Maresca-Montagna Pistoiese, Rete Radio Montana e Sentieri Puliti, si è effettuata l’impresa in sinergia tra escursionisti ed appassionati dalle due regioni confinanti. La squadra di volontari tra agosto e novembre 2022, in quattro salite, ripulì la vetta dai resti della croce precedente e preparò il basamento per la nuova. Il 12 novembre scorso oltre 60 volontari portano in vetta, senza ausilio di mezzi meccanici, la nuova croce. Parteciparono anche i volontari Saer del Monte Cimone. L’entusiasmo per questa sfida spinse un gruppo di volontari di Pistoia a realizzare un documentario; prima di essere messo in rete, nei prossimi mesi verrà presentato in varie località dell’Appennino emiliano da Tagliole a Serramazzoni, e toscano.

g.p.