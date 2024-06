Rosa rossa e sit in per Anna. Le associazioni si mobilitano: "Fermiamo questa mattanza"

Una rosa rossa, deposta sulla panchina rossa posizionata nel parco di viale Martiri. Un omaggio simbolico in ricordo di Anna Sviridenko, brutalmente uccisa dal marito. E’ il gesto, compiuto in rispettoso silenzio che ieri hanno organizzato gli esponenti del PD. Erano infatti presenti i parlamentari Vincenza Rando, Maria Cecilia Guerra e Stefano Vaccari, i segretari provinciale e cittadina Roberto Solomita e Federica Venturelli, la portavoce della Conferenza delle donne Patrizia Belloi. Intanto per gridare ‘basta’ alla violenza contro le donne e ai femminicidi, oggi e lunedì sono state organizzate diverse manifestazioni. Stamattina, alle 10.30 nella piazza antistante l’ex Municipio e la Rocca, si svolgerà a San Felice sul Panaro una manifestazione in ricordo di Anna che era domiciliata proprio a San Felice dal novembre del 2022. A prendere parte al sit in diverse associazioni locali, tra cui ANPI (sezioni Area Nord), Piazza Del Mercato, Non Una di Meno, UDI Modena, Casa Della Donna Modena, CGIL, CISL, ARCI Confine, Centro Antiviolenza UCMAN, Donne In Centro e altre. Lo slogan che accompagna l’evento è "#FAIRUMORE", come accaduto in seguito alla tragica vicenda di Giulia Cecchettin, meno di un anno fa. Oggi poi si svolgerà un’altra manifestazione in piazza Torre, dalle 17 alle 19, organizzata dalla Conferenza delle Donne del Pd: "Basta con questa mattanza nei confronti delle donne. Invitiamo tutte e tutti a mobilitarsi. Non ci sono più parole né lacrime, e non possiamo permettere che questa follia possa continuare, anche perché le proposte concrete, sul tavolo, ci sono. Le abbiamo discusse, scritte e condivise. Ora occorre la volontà politica di metterle in atto". Lunedì, invece, alle ore 18,30 in piazza Grande è previsto un sit in organizzato dalla Casa delle donne. "Chiediamo alla cittadinanza di non abituarsi a questa mattanza, perché non è nel destino delle donne morire ammazzate dai padri dei loro figli, e molto può essere fatto per invertire una tendenza, quella della violenza patriarcale contro le donne dal momento che si regge su presupposti culturali e di potere". Le associazioni della Casa delle donne chiedono di non portare bandiere o simboli di partito, auspicando un’ampia, corale e sentita partecipazione. Sia oggi che lunedi pomeriggio il sindaco Mezzetti ha annunciato la propria partecipazione alle iniziative contro i femminicidi. "È necessario fare di più, a tutti i livelli, dal nazionale al locale, per prevenire questi crimini – ribadisce Mezzetti – ed è importante sensibilizzare l’opinione pubblica affinché cessi questa mattanza nei confronti delle donne. Anche per questo, lo sottolineo con dolore, ho deciso di partecipare convintamente alle due manifestazioni di sabato e lunedì come mie prime uscite pubbliche in qualità di sindaco".

Anche i sindaci dell’Unione Comuni Distretto ceramico si uniscono al dolore. Mentre Elena Campedelli, Casa delle donne contro la violenza, sottolinea: "Ci sono altri due orfani ‘speciali’ a causa di un padre che non aveva accettato ciò che la giustizia aveva deciso. Gli uomini devono imparare ad accettare che una relazione può finire, che i figli non sono solo loro".

Valentina Reggiani