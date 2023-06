Rosalia nella squadra di Red Canzian

Rosalia Spanò ha un sogno: aprire a Modena un cento polifunzionale e multidisciplinare dedicato alla voce e che includa il foniatra, un logopedista, uno psicologo e poi lei. Lei è una ’vocal coach’, cioè una persona che aiuta chi ha velleità canore ad impostare la voce, i timbri. "Mi sono avvicinata al canto lirico in primis ed ora sto spaziando anche in generi più moderni. Ho scoperto che mia mamma quando era incinta di me ha dovuto stare a letto per mesi ed ascoltava l’opera. Ecco, credo che tutto sia partito da lì perchè i miei sono di umili origini e nessuno nella mia famiglia ha avuto una vena artisticocanora". Energica e dolce allo stesso tempo, Rosalia si porta con sé il sole della Sicilia essendo nata a Bagheria anche se ora risiede a Nonantola. "Nel 2002 io avevo 15 anni ed i miei si trasferirono a Castelvetro per motivi di lavoro. Io mi sono iscritta al liceo classico ed intanto mi sono avvicinata alla musica grazie anche ad una cassetta che mi ha regalò il mio primo maestro di canto, Luigi Ferrari di Solignano. Fu lui che mi preparò per l’esame di ammissione al Conservatorio. Ricevetti il via libera da vari istituti e poi scelsi Parma. Era il 2005. Ho studiato per 5 anni – ricorda emozionata Rosalia – e mi mancavano due esami per finire il percorso di studi ma incontrai l’amore decidendo di sposarmi". Rosalia ha continuato a cantare nei cori, in parrocchia, ai matrimoni. La svolta vera c’è stata nel 2020 quando Rosalia trova online un annuncio della casa discografica Hoop Music che cercava professori di canto. ’Hoop’ è Pooh al contrario. Si tratta infatti della casa discografica creata da Red Canzian che ha rilevato gli studi di registrazione dei Pooh. "Sono entrata ed ora sono uno dei 100 docenti del gruppo ma sono quella che a avuto più iscritti nell’ultimo anno: ben 17. Io vivo di musica, di canto e credo che questo si senta".

Paola Magni