Rossana Casale e il nuovo album. Un assaggio al Facchini di Medolla

È tutto blu, anzi ’Almost blue’ il concerto che Rossana Casale (foto) terrà domani sera al teatro Facchini di Medolla, nell’ambito del festival ’Crossroads’. Beniamina del pubblico italiano per la sua lunga carriera e vocal coach di ’X Factor’, Rossana Casale è da anni anche una habituée dei palcoscenici jazz. E in questa veste proporrà un’anteprima del suo nuovo album che uscirà nei prossimi mesi, un excursus sui brani del repertorio jazz che esplorano le tonalità del blu, un colore spesso associato alla malinconia e alla tristezza ma che invece rivela un mondo di sfumature. "Mentre facevo una passeggiata al mare – racconta Rossana Casale – mi sono ritrovata a cantare tra me e me il brano ‘Blue Skies’ di Irving Berlin e a scorrere con la mente tutti i brani jazz che all’interno del loro titolo o testo nominassero la parola ‘blue’. Dalle ballad più malinconiche come ‘Little Girl Blue’, cantata da Nina Simone nel suo primo album, ‘Am I Blue’ di Ethel Waters e Billie Holiday". Li ascolteremo nel concerto a Medolla dalla voce di Rossana, accompagnata da Luigi Bonafede al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso, Enzo Zirilli alla batteria.

