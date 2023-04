Rossana Casale, omaggio jazz a Joni Mitchell

di Gian Aldo Traversi

Cosmo sonoro senza clamori, ma con un senso estenuato dell’improvvisazione, radici classiche intrecciate al feeling jazzistico, con l’eleganza del contrappunto europeo. Spruzzate di fantasia, voli pittorici nelle soluzioni armoniche, qualità vocali argute che evitano ogni rischio di uniformità. Rossana Casale si conferma una melodica compositrice mantenendosi a distanza di sicurezza dal già sentito e già scritto, ma anche una specialista in omaggi e firma ’Joni’, ispirato a Joni Mitchell, capostipite con Carol King e Laura Nyro del cantautorato americano.

L’appuntamento è per domani alle 21.30 all’Hangar Rosso Tiepido, ispirato dagli Amici del Jazz. Gli altri performer sono Emiliano Begni (pianoforte), Francesco Consaga (sax soprano e flauto traverso), Ermanno Dodaro (contrabbasso) e Gino Cardamone (chitarra jazz). Un disco auto-prodotto per Egea Music. Live sbocciato a gloria di un’artista il cui work in progress ne ha orientato la riconversione alle sonorità blues e jazz, mentre sbiadiva il folk degli esordi. Luminosamente, dunque, partner di ribalte esclusive con Pat Metheny, Jaco Pastorius, Herbie Hancock e Michael Brecker. Joni che il 24 luglio del 2022 s’è presentata al Newport Folk Festival sobillando riconoscenza, clamore ed elogi dopo vent’anni dall’ultimo palco (2015, anno in cui fu colpita da un aneurisma). Joni che trova pronta Rossana a intonarle un tributo in vita. Operazione insolita che la chanteuse newyorkese di radici veneziane interpreta senza forzature.

"Lei è poesia – attacca Rossana Casale – , è la capostipite di tutte le cantautrici, la mia fonte d’ispirazione fin da quando ero ragazza. Il suo modo di scrivere è fondamentale per quello che compongo, il legame è forte e totale".

Un omaggio in vita è qualcosa di diverso da quelli in jazz a Giorgio Gaber, ‘Jacques Brel in me’ e ‘Strani Frutti’, qualcosa di inedito…

"Doveva essere legato al fatto che Mitchell non calcava più le scene, ne discettavo mentre stavo facendo uno studio su di lei con i miei allievi del conservatorio di Parma, riflettendo su quanto mi mancassero le sue canzoni. Una sera confidai agli amici che mi veniva voglia di tornare a cantarle. La risposta in coro fu: perché non lo fai?".

La cronaca dei fatti?

"Tuttavia mi sono chiesta, a tener conto del clamore del ritorno, inatteso, ma esaltante, se fosse il caso o meno di andare avanti. Alla fine ho rotto gli indugi dando la stura al progetto del tributo. Che è soprattutto un regalo a me stessa. Per l’album ho lavorato d’intesa con un language coach, non volevo sbagliare né sillabe né note".

Casale, da dove parte il suo disco ’Joni’ ispirato a Joni Mitchell?

"Da un’improvvisazione, cancellando un inedito, senza prove con la band che non potevo incontrare: una scaletta che proponevo in modo che tutti sapessero delle varie pièce. Alla fine abbiamo registrato 14 brani in 15 giorni. Un disco che ci portiamo in tour. Lo chiamo concerto jazz perché Joni Mitchel sta con un piede da una parte e con uno dall’altra del jazz. Emozioni spacca cuore? Interpretare Woodstock che cantavo singhiozzando quando ero giovinetta".