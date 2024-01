Rossi nella lista nera degli ucraini: "Ma Comune e partiti sono silenti"

"Il nome di Luca Rossi è stato inserito nella lista dei ’nemici dell’Ucraina’, stilata dal sito Myrotvorets, notoriamente vicino ai servizi del governo di Zelenskyj. Gli inviamo la nostra solidarietà". Il messaggio è della consigliera comunale Beatrice De Maio di Coordinamento Emilia Indipendenza a proposito della notizia pubblica da La Pressa che il cittadino modenese e presidente dell’associazione culturale Russia-Emilia Romagna è stato inserito nella lista "dove purtroppo – sottolinea De Maio – figurano personalità uccise per il loro impegno culturale e politico, come Darya Dugina (giornalista e filosofa) e Oles Buzina (giornalista), sui loro profili compare adesso una sinistra croce con la menzione ’eliminato’".

"Nei giorni scorsi – spiega De Maio –, l’associazione si era vista negare dal Comune una sala civica per lo svolgimento di un’iniziativa sulla città di Mariupol, dopo che era stata inizialmente concessa. Abbiamo già preso posizione sulla questione con un precedente comunicato. Abbiamo invece atteso, prima di commentare la vicenda che ha coinvolto direttamente Luca Rossi perché speravamo in una presa di posizione chiara delle istituzioni locali e dei partiti politici, a partire da coloro che si sono espressi contro lo svolgimento della conferenza programmata dall’Associazione, in modo da distinguere una presa di posizione politica da una schedatura inaccettabile per qualsiasi cittadino, di qualunque credo ed origine politica. La notizia invece è passata sotto silenzio, nessuno ha detto nulla: questo per noi è semplicemente inaccettabile e richiama periodi che non vorremmo più rivedere, i dossier e le liste di proscrizione degli avversari politici individuati come nemici di abbattere, avere posizioni diverse sulla guerra in Ucraina e sulle cause scatenanti non dà diritto a nessuno di ’mostrificare’ e indicare gli avversari come bersagli".

Purtroppo, prosegue la consigliera, "si stanno vedendo i risultati della campagna di odio scatenata sui social e più in generale sui media contro le posizioni dissenzienti sul delicato tema della guerra e del ruolo che l’Italia sta svolgendo. Ci attendiamo una risposta chiara da partiti ed istituzioni che per noi deve essere una sola: solidarietà a Luca Rossi, indipendentemente dalle sue idee e dal suo agire politico, stiamo parlando delle basi minime del vivere civile".