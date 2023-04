Rossini (Fd’I): "Il nostro emendamento ignorato" Pd: "Destra inadeguata"

"Ripetutamente Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale ha proposto un emendamento all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione circa l’accoglienza – interviene Elisa Rossini, consigliera Fd’I – Il nostro emendamento chiede di gestire i flussi migratori nella misura del possibile, considerando anche i problemi di ordine pubblico derivanti dal fatto che spesso gli arrivi sono causati da situazioni di sfruttamento da parte di organizzazioni criminali dedite alla tratta di esseri umani anche con finalità illecite. Ebbene su tale emendamento che avrebbe aiutato ad affrontare la situazione con senso della realtà, la giunta sostenuta dalla maggioranza si è sempre espressa con giudizio negativo, con quello sguardo di superiorità che assume spesso la sinistra quando vuole spiegarti cosa significa essere buoni e accoglienti".

"La destra al Governo fa i conti con la realtà che è totalmente diversa dalle promesse dell’ultima campagna elettorale. – dicono invece Antonio Carpentieri e Federica Venturelli del Pd – E’ evidente a tutti che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono completamente andati in tilt su sicurezza e gestione dei flussi migratori in quanto totalmente incapaci di proporre politiche serie per la gestione e l’integrazione dei richiedenti asilo e dei migranti".