Rossini monumentale,. Da Cortesi l’assist decisivo

LORENZI 6,5. Una sola parata coi pugni sul bolide da fuori di Rrapaj, ma tanta sicurezza.

VERZA 6,5. Puntuale in appoggio, attento nel non lasciare spazio a Marino. Decisivo su Diallo in avvio, esce per un acciacco. (18’st Tcheuna 6,5. Non giocava da 45 giorni ma nessuno se ne accorge per come entra).

ROSSINI 8. Palla bassa, cross alto, palla profonda, scambio di prima. Ci ha provato in tutti i modi il Ravenna a innescare Diallo, cancellato dal campo dal centrale biancorosso. Monumentale.

CALANCA 7,5. Sabbatani è un brutto cliente, che viaggia al minimo sindacale. L’anticipo sistematico è il biglietto da visita del capitano, che salva anche sul lob di Nappello.

CECOTTI 7. Puntuale nei raddoppi sulle due punte, sfrontato quando c’è da cavalcare in avanti.

TENTONI 6. Il ko al ginocchio che lo mette subito fuori è l’unica nota stonata. La speranza è che non sia niente di serio. (22’pt Rossi 7. Entra a freddo ma alza subito il livello. Nella ripresa si prende la clava e "bastona" qualsiasi cosa abbia la maglia giallorossa, mandando anche in porta Saporetti nel rigore).

MANDELLI 7. Dal suo mancino nascono le chance per Forapani e Rossi, decisivo nel togliere dalla porta la stoccata di Sabbatani. E’ l’uomo imprescindibile della rimonta.

FORAPANI 6,5. Tante folate e un paio di incursioni che tengono il Ravenna sul chi vive.

CORTESI 7. Quando dalla panchina s’intravede il cartello col suo numero per il cambio, ecco che pesca dal cilindro di Houdini la palla rubata trasformata in assist per l’1-0. (23’st Larhrib 6,5. Prezioso nel pungere dopo il vantaggio).

SAPORETTI 6. La "gabbia" a tre del Ravenna lo isola, ma nel finale si procura il rigore. Peccato per l’errore dal dischetto. (48’st Beretta sv).

SALL 7,5. Spara all’angolino l’unica palla buona che fa esplodere il "Cabassi": sono 9 per "Papi" l’uomo (come a Sorbolo) degli 1-0 negli scontri diretti. (43’st Zucchini sv).

Davide Setti