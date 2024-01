Rossini shock, Cecotti spento

LORENZI 6. Infilato due volte da dentro l’area senza colpe evidenti negli unici due tiri verso lo specchio.

TCHEUNA 6. L’uomo in più nel primo tempo, con un assist d’oro per Saporetti anticipato da Angeli. Nella ripresa si spegne e non è ben piazzato sul gol del 2-1.

ROSSINI 4,5. Due mesi senza giocare si fanno sentire e l’avvio è da shock dopo 4 minuti, col "buco" che spiana la strada a Gori. Ci mette un po’ a trovare il ritmo e nel finale viene preso nel mezzo quando Moreo serve a Trovade la palla dei tre punti. ZUCCHINI 5. Per la prima volta dal suo arrivo sembra impacciato rischiando troppo in impostazione e soffrendo la velocità di Santarpia.

CECOTTI 5,5 (in foto con Sadek). Poca spinta e qualche passaggio a vuoto dietro, la sua tecnica fatica ad emergere sul campo infangato.

BOUHALI 5,5. Di nuovo in campo per la febbre che ha debilitato D’Orsi, Serpini lo premia con la fascia da capitano ma non riesce a incidere nei duelli e ad accompagnare l’azione offensiva. (12’st D’Orsi 5,5. Perde tutti i duelli).

MANDELLI 6. Perde la palla iniziale da cui nasce il gol pratese, poi si mette in cattedra e fa girare i biancorossi ai giri massimi a fine primo tempo. L’ultimo ad abbassare la guardia.

FORAPANI 6,5. Il terzo gol stagionale, secondo al Prato, illumina una prova senza grandi picchi. (44’st Arrondini sv).

CORTESI 6. Quando si accende il Prato fatica a prenderlo, anche se rimane sempre troppo lontano dall’area. Esce per un fastidio all’adduttore e come a Forlì senza di lui il Carpi si abbassa e subisce gol. (28’st Larhrib 5,5. Non riesce a incidere).

SALL 5,5. L’unico a chiamare in causa Ricco, ci prova anche altre due volte ma la sua gara di sacrificio non paga.

SAPORETTI 5. Una sola occasione, con l’anticipo di Angeli, per il resto non si accende. L’atmosfera intorno a lui (con qualche colpo proibito di Monticone) lo azzera da subito.

Davide Setti