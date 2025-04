Rosso Tiepido, Amici della Musica. Concerto del Duo ClaroScuro

Premiato in vari concorsi internazionali, il Duo ClaroScuro (con Roberto Guarnieri alla chitarra e Morgana Rudan all’arpa) sarà protagonista del nuovo appuntamento con i "Concerti d’oggi" degli Amici della musica, oggi alle 17 presso l’Hangar Rosso Tiepido di Modena (via Emilia Est 1420/2).

Nato nel 2018, il duo si è sempre dedicato esclusivamente al repertorio originale per arpa e chitarra e, dopo l’incisione del primo progetto discografico "Originals", presenterà la sua nuova proposta musicale, "Originali a pizzico", esplorando una serie di composizioni dedicate ai due strumenti, dalla Sonata for harp and guitar, op. 374 ‘Spirit of Trees’ dell’americano Alan Hovhaness, fino alle composizioni di autori italiani del nostro tempo.

