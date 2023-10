Rotary, festa del mezzo secolo

Calici alzati, torta da cerimonia, ma anche l’annuncio di tante iniziative benefiche l’altra sera al Rotary di Vignola – Castelfranco – Bazzano, presso il ristorante Old River di Vignola, per celebrare il primo mezzo secolo di vita del club. Durante l’evento, presieduto dalla presidente Paola Negrini, sono intervenuti per l’occasione anche Fiorella Sgallari, governatore del Distretto Rotary 2072, nonché Emilia Muratori e Rita Barbieri, rispettivamente sindaca di Vignola e assessora di Castelfranco. "Le attività sono tante – ha rimarcato tra l’altro la presidente Negrini parlando dei prossimi impegni – e soprattutto rivolte a giovani e anziani: questo è il filo conduttore. Non dimentichiamo il Polio Day, il giorno 24 ottobre, quando alcuni soci coniugheranno il gioco del padel a una raccolta fondi. O il 28 ottobre al teatro La Venere di Savignano, quando il ricavato di una commedia sarà devoluto al "Filo rosa d’Arianna", per la prevenzione del tumore al seno…Il Rotary è la nostra casa, basata su fondamenta sicure".

Marco Pederzoli