Rotary Sassuolo, Gattoni eletta presidente. Prenderà il posto del dottor De Palma: "Siamo al servizio delle esigenze del comprensorio"

Beatrice Gattoni è stata eletta all’unanimità presidente del Rotary di Sassuolo per l’annata 202425. Consulente finanziario, una lunga esperienza nel mondo rotariano, Beatrice Gattoni sostituirà l’architetto Ettore Roteglia che nel giugno del prossimo anno prenderà il posto dell’attuale presidente il dott. Felice di Palma. Una programmazione dettata dal regolamento del C club che continua il suo lavoro di incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività. Ormai da oltre mezzo secolo i soci del Rotary di Sassuolo si adoperano nel mettere a disposizione loro competenze per rispondere alle esigenze e ai bisogni dei territori di Sassuolo, Fiorano, Maranello e Formigine.