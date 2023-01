Rotatoria Canaletto, apre la parte già realizzata

Proseguono i lavori per realizzare la rotatoria di strada Canaletto all’incrocio con via Del Mercato e, in questi giorni, il traffico sulla strada è stato deviato nella parte di infrastruttura già realizzata, aperta per consentire i lavori sull’asse stradale volti alla costruzione dell’anello centrale. Rimane invece chiusa fino a completamento dell’intervento via del Mercato.

Dopo una prima fase di lavori fuori dall’asse di strada Canaletto per la realizzazione della parte sud della rotatoria e l’avvio, nel mese di dicembre, dei lavori nella parte nord con la chiusura dello sbocco di via del Mercato e il restringimento della carreggiata in via Canaletto, ora l’intervento riguarda anche la parte centrale dell’infrastruttura e i due sensi di marcia sulla strada sono stati fatti confluire nella parte sud della rotatoria.

L’intervento rientra nell’ambito dei lavori relativi alla mobilità del Piano Periferie nell’area nord di Modena.

Il completamento dei lavori, salvo imprevisti, è previsto entro qualche settimana.