Rotatoria con fondi Pnrr e la ciclabile si allunga

Partono questa settimana i lavori di un’opera di cui si parla a Vignola ormai da diverso tempo: la rotatoria in zona Pieve, all’incrocio tra via Frignanese e la Tangenziale ovest, con la relativa ciclabile che andrà a congiungersi con il percorso ciclopedonale di via della Repubblica. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale, che spiega: "Ieri in municipio sono stati consegnati i lavori di realizzazione della rotatoria in zona Pieve, con la relativa ciclabile. L’opera, progettata da Ingegneri riuniti spa gode di un finanziamento con fondi Pnrr del valore di 975.826 euro. I lavori prenderanno il via, di fatto, mercoledì 20 giugno. La durata prevista è di 225 giorni: la fine del cantiere è in programma, quindi, per il 30 gennaio 2024, naturalmente condizioni meteo permettendo. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Asfalti Emiliani srl che si è aggiudicata l’appalto". Da domani, proprio per consentire l’avvio del cantiere, saranno in vigore anche le stesse modifiche alla viabilità già predisposte, nelle settimane scorse, per il cantiere propedeutico effettuato da Hera. Chi proviene da Marano potrà sia continuare sulla tangenziale sia imboccare via Frignanese. Chi, invece, proviene da via Frignanese, non riuscirà a immettersi direttamente sulla tangenziale, ma sarà deviato sulle strade interne del quartiere per poter poi raggiungere la circonvallazione. La sindaca di Vignola Emilia Muratori ha commentato: "Siamo molto soddisfatti di poter finalmente avviare i lavori di un’opera per la quale avevamo preso precisi impegni nel nostro programma elettorale. Si tratta di mettere in sicurezza, soprattutto per i cosiddetti ’utenti deboli’, un tratto di strada molto trafficato, cruciale per la viabilità sovracomunale. Sono previsti attraversamenti pedonali protetti e la realizzazione di un nuovo tratto di ciclabile che va a collegarsi con quella di via della Repubblica. Ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato affinchè riuscissimo a rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma dei fondi Pnrr. Le risorse europee rappresentano una grande opportunità per riqualificare la viabilità e la nostra Amministrazione è riuscita a intercettare fondi non solo per realizzare l’attesa rotatoria della Pieve, ma anche per mettere in sicurezza via Alessandro Plessi e realizzare, a partire dal prossimo autunno, anche le 2 mini-rotatorie in un altro punto critico, l’incrocio via Di Mezzovia Plessivia per Spilamberto".

Marco Pederzoli