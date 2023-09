"Rotatoria con monumento alla crescentina"

La strada è ormai spianata verso la realizzazione della fatidica rotatoria tra via Marchiani e via Giardini nei pressi del supermercato Sigma, a Pavullo, dove attualmente sorge un semaforo. Con l’acquisizione da parte del Comune del tratto cittadino di Statale 12, i tempi burocratici sono stati accorciati e, salvo imprevisti, in autunno si inizierà con i lavori. "Attendavamo da circa tre anni il benestare di Anas, ma grazie al fatto che via Marchiani è diventata di competenza comunale siamo finalmente riusciti a sbloccare il cantiere", annuncia il sindaco Davide Venturelli. I lavori, una volta avviati, avranno una durata di circa due mesi. Nelle prossime settimane arriverà il progetto definitivo, ma tutto appare già ormai in discesa, visto che le pratiche più importanti sono già state espletate. L’alleggerimento della viabilità - dove ad oggi si trova un semaforo che spesso causa lunghissime code - non è il solo aspetto ad essere stato considerato. "Al centro della rotatoria sorgerà un ‘monumento alla Crescentina’, che è l’alimento principe del nostro territorio - aggiunge Venturelli -. La bozza del manufatto ancora non c’è. Potrebbe essere raffigurata una crescentina o una tigella; la cosa di cui sono però certo è che chiunque, dopo esser passato da quella rotonda, avrà per sempre chiara la differenza che sussiste tra i due termini". Come detto, la rotatoria andrà a rivoluzionare la viabilità sulla circonvallazione e la fluidità del traffico proveniente dal centro storico. Non verrà inglobata via del Molinetto, che manterrà l’attuale incrocio. Un accesso alla rotonda sarà invece garantito al condominio dove ha sede l’Inps. Obiettivo dell’Amministrazione è anche "migliorare il decoro urbano della zona sud del paese": sarà infatti completamente riqualificata l’aiuola a cavallo con via del Molinetto. L’annuncio della realizzazione di una rotonda dedicata alla crescentina (che sarà realizzata da privati nell’ambito di un accordo urbanistico) cade proprio a margine del grandissimo successo registrato dalla Festa della Crescentina, che sabato e domenica scorsi ha animato il centro di Pavullo: ben 66.150 erano state le crescentine vendute, quasi quattro per ogni pavullese. Tanta era stata la soddisfazione mostrata da Pro Loco, organizzatore del tradizionale appuntamento. In parallelo al monumento, prende così sempre più piede l’idea di valorizzare Pavullo come la città nativa della crescentina, con l’obiettivo di accelerare sul turismo.

Riccardo Pugliese