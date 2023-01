Rotatoria di San Michele, i costi aumentano

La speranza è che i lavori, già spostati in avanti rispetto ad un inizio inizialmente previsto per la primavera del 2022, è che possano davvero cominciare. Diversamente, infatti, il costo per la realizzazione della rotatoria di San Michele rischierebbe di diventare insostenibile: è di fine dicembre, infatti, una determina della Giunta che stanzia ulteriori 140mila euro per la costruzione dell’opera, "dovuti – si legge sul dispositivo dell’atto - al necessario adeguamento alle prescrizioni e richieste pervenute nell’ambito della Conferenza dei Servizi relativamente al progetto ed all’aumento dei prezzi di mercato". Da 640mila euro di spesa prevista fino a qualche tempo fa, insomma, si passa a 780mila, ed è magra consolazione che la realizzazione della rotatoria sia cofinanziata dalla Provincia, che contribuisce sì, ma con solo 100mila euro. Quel che manca ad arrivare ai 780mila necessari li mette il Comune, stanziando l’occorrente a bilancio per il biennio 202324, ovvero lasso di tempo sulla carta sufficiente a dare concretezza ad un progetto del quale si parla ormai da lustri, che metterà in sicurezza l’intersezione tra la provinciale 19 e via del Bacino in prossimità dell’abitato di San Michele, tratto di strada di pericolosità notevole e spesso teatro di incidenti.

La rotatoria era infatti già tra i punti del programma di mandato della Giunta guidata da Luca Caselli, che governò fino al 2019 e venne sostenuta – senza troppa convinzione, tuttavia, visto il costo, ma ai tempi le problematiche che condizionarono SGP sconsigliarono investimenti – dalla Giunta Pistoni, che non ha tuttavia mosso passi avanti significativi in merito. La Giunta di Gian Francesco Menani, invece, ha ripreso in mano il progetto e accelerato l’iter, che tuttavia non è ancora concluso: poco più di un anno fa l’approvazione del progetto esecutivo, la scorsa primavera l’approdo in consiglio della convenzione tra Comune e Provincia propedeutica alla realizzazione dell’opera e a ottobre l’ultimo ‘passaggio’ in consiglio comunale dal quale emerse parere favorevole bipartisan nei confronti dell’infrastruttura, adesso questo ulteriore stanziamento e la suddivisione dei capitoli di spesa. Che prevedono l’accensione di un mutuo per 380mila euro e, tolti i 100mila euro di contributo della provincia, finanzierà quanto manca con avanzi di bilancio e fondi destinati alla ‘manutenzione straordinaria alla viabilità’. Quanto all’inizio dei lavori, gli ultimi riscontri da parte degli uffici tecnici, così come comunicati al consiglio comunale lo scorso ottobre, sarebbero in programma a primavera.

s. f.