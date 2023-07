Rotatoria di San Michele, ultimi lavori: pronta tra un mese

Procedono a gran ritmo i lavori sulla rotatoria di San Michele, opera che sta prendendo forma sulla SP19 che conduce a Prignano, mettendo in sicurezza uno degli incroci più pericolosi della viabilità cittadina, con la strada principale che da una parte si ‘arrampica’ verso l’abitato e dall’altra interseca via del Bacino, il tutto in presenza di una semicurva che limita la visibilità. Cominciati a giugno, i lavori sono entrati nella fase decisiva ed entro la fine dell’estate, o magari già ad agosto, dovrebbero essere ultimati. "Fra circa un mese la rotonda dovrebbe essere finita", ha scritto il sindaco Gian Francesco Menani, che ha fatto un sopralluogo sul cantiere, dandone notizia sui social. Tempistica rispettata, fin qua, per un’infrastruttura di cui si parla dai tempi della Giunta Caselli ma che a lungo è rimasta in ’stand by’ (questione di accordi con la Provincia, ma anche di soldi) prima di arrivare al traguardo dell’ultimo passaggio in consiglio comunale, il quale sulla necessità dell’infrastruttura si è sempre espresso all’unanimità. L’opera costerà poco più di 700mila euro, 100mila dei quali finanziati dalla Provincia. "Grazie alla nuova rotatoria verranno migliorate sia la sicurezza che la fluidificazione del traffico", spiegò Menani annunciando l’inizio dei lavori: sarà una rotatoria ampia (39 metri di diametro, corona di 7 metri sopraelevata rispetto alla sede stradale e parte centrale a verde) per azzerare così il rischio di incidenti.