Rotatoria di via Gandhi intitolata ad Attilio Muratori

Sabato alle 11 si svolgerà la cerimonia di intitolazione della rotatoria della Farmacia Fondo Bosco (incrocio via Gandhi, SP 17 per Castelnovo Rangone) ad Attilio Muratori (1940 – 2009), amato e stimato imprenditore spilambertese che ha sempre lavorato per la comunità locale, con l’obiettivo di renderla più viva e coesa. Muratori, già titolare di un’azienda specializzata in produzione di serbatoi e cisterne, è stato anche fondatore dell’associazione Ordine dei Cavalieri di Lamberto (che ogni anno assegna tuttora il Lamberto d’Oro) e, per diverso tempo, da grande appassionato di calcio giovanile qual era, è stato allenatore e dirigente della FC Spilamberto. Ha scritto anche due libri: "Quando l’aquila tornò a volare" e "Solo Numa sapeva". Il figlio Simone commenta: "Sono grato all’amministrazione per il riconoscimento nei confronti di mio padre. Credo in effetti che abbia contribuito concretamente allo sviluppo della comunità locale, offrendo posti di lavoro e prodigandosi per portare in alto il nome di Spilamberto". La cittadinanza è invitata.

m.ped.