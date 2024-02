Rotatoria Rabin, via ai lavori: "Investimento da 1,7 milioni di euro. La fine del cantiere in autunno"

Otto milioni di veicoli l’anno, più di 20.000 ogni giorno: troppi per via Nonantolana, da sempre tallone d’achille dei pendolari che da Nonantola e il bolognese devono raggiungere Modena, e viceversa. Da tanti anni si discute di come sistemare una strada troppo trafficata, con le ore di punta che vedono sempre una congestione totale della viabilità. A luglio 2023 erano stati annunciati i lavori di miglioramento della nuova rotatoria "Rabin", tra strada provinciale 255 Nonantolana e la tangenziale Rabin a Modena; l’1 febbraio finalmente il cantiere è partito, con un investimento di 1.700.000 euro e 265 giorni di lavoro previsti per concluderlo. A capo delle operazioni c’è la ditta Fea srl di Castelfranco Emilia, che eseguirà in questi mesi i lavori di ristrutturazione della strada senza chiuderla mai completamente alla viabilità, lasciando inoltre inalterate le dimensioni della rotatoria; verrà invece spostata verso ovest l’aiuola centrale e creati due rami di svio del traffico sul sedime dell’esistente rotatoria. Grazie a questi interventi tutti i veicoli transitanti non andranno ad appesantire in alcun modo la rotonda ma avranno delle corsie dedicate che permetteranno di evitare il più possibile la formazione di code. "Auspichiamo che già dall’inizio del prossimo anno scolastico i lavori siano terminati - commenta il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli - in questi anni abbiamo ragionato assieme a Provincia e comune di Nonantola su come togliere i tappi della viabilità tra Nonantola e Modena. Dopo aver riflettuto, abbiamo capito che questo progetto di spostamento della rotonda e il futuro innesto della pista ciclabile fossero la soluzione giusta per migliorare la fluidità del traffico". Entusiasta dell’avvio dei lavori la sindaca di Nonantola Federica Nannetti: "Per il nostro comune e per i nostri cittadini questo è un intervento necessario ed importantissimo; noi non siamo proprietari di via Nonantolana, ma siamo coloro che hanno subito per troppo tempo le conseguenze dell’ingorgo della viabilità. Abbiamo raccolto firme, ascoltato richieste e proteste degli abitanti e siamo contenti che i lavori siano finalmente partiti. Non è l’unico intervento importante: ad integrarsi perfettamente nel progetto vi sarà la creazione della ciclabile che unirà il nostro paese con Modena, rappresentando un intervento assolutamente utile ai cittadini. Non sopportavamo più che per percorrere 10 km che separano Nonantola e Modena le persone impiegassero anche più di un’ora. I lavori appena partiti rappresentano il primo stralcio del progetto, a cui seguirà in futuro un raddoppiamento delle corsie di marcia che permetterà di fluidificare ancora di più il traffico".

"Tutti questi interventi sono interamente finanziati dalla Provincia - spiega il presidente della Provincia Fabio Braglia - con l’obiettivo di migliorare uno dei punti stradali più critici, a livello di traffico, del territorio modenese. La rotatoria è il primo tassello del potenziamento di questa snodo viario che completeremo raddoppiando entrambe le corsie di marcia della provinciale 255 da e per Nonantola. Sono contento della sinergia che si è creata tra Enti (Provincia e comuni di Modena e Nonantola) perché simboleggia che si sta lavorando bene e ciò è un bene per lo sviluppo del nostro territorio".

Jacopo Franceschini