"Rotonda di viale Peruzzi, spreco di soldi"

di Maria Silvia Cabri

"Un esempio di scarsa lungimiranza e di spreco di fondi del Pnrr".

Con queste lapidarie parole il consigliere comunale della Lega, Giulio Bonzanini, ha voluto commentare il progetto presentato nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale al fine di rendere più sicuro il pericoloso incrocio tra viale Peruzzi e la tangenziale Bruno Losi, quello che collega il centro città con la zona sportiva e un plesso scolastico.

La Giunta ha, infatti, approvato un intervento dal costo totale di un milione di euro destinato a realizzare, nell’incrocio in questione, una rotatoria, e un attraversamento ciclopedonale a raso con semaforo a chiamata.

Intervento che però ha suscitato delle perplessità, come illustra Bonzanini, che considera il progetto come inutile e dispendioso: "Il progetto recentemente scelto e rivendicato dal sindaco Alberto Bellelli, in merito ad una rotatoria con annesso attraversamento ciclopedonale, con semaforo a chiamata nei pressi del polo scolastico, altro non è che la conferma della miopia di questa amministrazione – commenta infatti Bonzanini – oltre che uno spreco di ingenti risorse pubbliche (il costo è di ben un milione di euro) che potrebbero essere utilizzate in maniera decisamente più proficua".

"Quella che viene spacciata come una soluzione avveniristica, in uno degli assi viari più trafficati e complessi della città – spiega il consigliere della Lega – in realtà non va ad apportare alcun beneficio al traffico veicolare o alla sicurezza delle migliaia di studenti e cittadini che transitano ogni giorno su questo incrocio. Al contrario, in questo modo si cristallizzano le criticità che hanno reso questa rotatoria una delle più problematiche del territorio, senza alcuna concreta miglioria".

"Un investimento realmente risolutivo - prosegue Bonzanini - avrebbe invece tenuto conto di quello che, come Lega, chiediamo da anni: ossia un sovrappasso ciclopedonale e l’eliminazione dell’impianto semaforico su quella che, già di fatto, è una rotonda vera e propria. Una scelta che garantirebbe una maggiore sicurezza stradale, attraverso la tutela degli utenti più deboli, oltre che una maggiore scorrevolezza del traffico veicolare, con un conseguente sensibile calo dell’inquinamento. Un’attenzione e una sensibilità verso le esigenze da propria comunità che ancora una volta si dimostrano decisamente lontani dalle scelte di un sindaco e un’amministrazione comunale a guida Pd, che ancora una volta hanno dimostrato di essere e voler rimanere arroccati invece su una visione poco pragmatica e lungimirante di città".