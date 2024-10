Rotonda Losi-Peruzzi, slitta il termine dei lavori

Non pare esserci tregua per la rotatoria tra la tangenziale Bruno Losi e via Peruzzi: mentre il traffico persiste come anche le code, l’annuncio dello slittamento della fine lavori al 29 novembre (rispetto ad un iniziale 6 ottobre) fa infuriare cittadini e non solo. Da parte sua, l’amministrazione ha sottolineato che i ritardi della ditta incaricata sono legati "a lavorazioni effettuate da Aimag per la sostituzione della tubazione della rete idrica; al mancato spostamento da parte di Enel del contatore esistente; alla necessità di piantumare le essenze arboree in un periodo più adatto, considerate le temperature estive, per le quali si è determinato un ritardo non riconducibile a fatto proprio dell’appaltatore o a sua colpa o negligenza", precisando altresì che " la rotonda è già attualmente fruibile dai veicoli ed è attivo il passaggio ciclo-pedonale, lato sud, per consentire l’attraversamento" e che "questi ritardi non impediscono comunque la fruibilità e la viabilità".

Ma la polemica non si placa: la Lega, con il consigliere regionale Stefano Bargi e il consigliere comunale Giulio Bonzanini, attacca: "Inutile dare la colpa ad Aimag, relativamente alla ulteriore proroga dei lavori: la realtà è ben diversa e parla di una cattiva calendarizzazione di lavori i cui tanto sbandierati benefici saranno tutti da testare". "Ormai da settimane una comunità sgomenta chiede chiarimenti ma, in cambio, ottiene solamente farneticanti promesse di un futuro aureo e ulteriori lunghe proroghe – proseguono Bargi e Bonzanini. – I carpigiani sono stremati da una viabilità completamente congestionata e dalla totale assenza di scadenze certe, motivazioni reali – quelle legate alle tempistiche per usufruire dei contributi Pnrr non bastano – del perchè sia stata fatta la scelta di assemblare tutti i cantieri senza un adeguato piano alternativo di scorrimento. Via Peruzzi e la Statale Romana continuano a creare innumerevoli problematiche ad automobilisti, mezzi pubblici ed anche a ciclisti che rischiano la personale incolumità, divincolandosi nel marasma generale".

"Quali notizie dal cavalcaferrovia di via Lama dove, per voce dell’assessore ai Lavori Pubblici in risposta ad un’interrogazione depositata come Gruppo Lega Carpi, si sarebbero dovuti svolgere e completare al massimo nei primi giorni di ottobre i collaudi propedeutici alla riapertura? E quali dall’opera in programma in via Traversa San Giorgio? Nessuna, un silenzio assordante che nel secondo caso sta creando gravissimi problemi alle attività commerciali presenti. Un dazio salatissimo – concludono – che a pagare sono i cittadini e anche gli agenti della Polizia Locale, già sotto organico, esposti in prima linea ad un caotico scenario ‘stile Bangkok’ fatto di sinistri e comprensibili nervosismi".

Maria Silvia Cabri