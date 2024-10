Rottura nel canale tombato, maxi parcheggio a mollo da giorni: “Auto e moto bloccate nei garage”

Modena, 22 ottobre 2024 – Auto e moto prigioniere nei garage sott’acqua. Da due giorni il piano - 2 del maxi parcheggio sotterraneo di via Marianini – 250 locali tra garage e cantine da più o meno 15 metri l’uno – è allagato e il livello non accenna a scendere: gli accessi sono impossibili, l’acqua arriva alla maniglia delle porte, praticamente più di un metro di altezza. Sul posto ci sono ininterrottamente personale della protezione civile, oltre ad addetti Hera, sono arrivati domenica sera i vigili del fuoco. È stato possibile tirar fuori, con molta fatica, trainandola praticamente nella ‘piscina’, solo un’auto perché era a Gpl e poteva essere pericoloso lasciarla dentro.

Il cantiere in via Zucchi, a destra Pavani

Le cause dell’allagamento sono dovute al passaggio di un grosso canale tombato in via Zucchi, un collettore dove fluiscono acque bianche e nere: l’eccessiva pressione di questi giorni ha aperto una crepa nel muro di contenimento, all’altezza del tratto tra gli incroci con viale Storchi e via Emilia Ovest da cui sono fuoriusciti i liquami. Fino a quando gli squarci del canale non verranno tamponati la fogna continuerà a tracimare nel parcheggio.

La protezione civile ha azionato dall’una di notte tra domenica e lunedì un’idrovora sul lato di via Marianini, che al momento però serve solo a evitare che il livello salga ulteriormente: da una parte, dunque, si risucchia acqua, dall’altro continua a entrarne perché nel frattempo il canale fa il suo mestiere. La soluzione ipotizzata da Hera che ha aperto un cantiere in loco è realizzare un bypass che, deviando l’acqua, consenta la riparazione del collettore fognario. Contestualmente sono stati calati sacchi di sabbia all’altezza della crepa per, quantomeno, rallentare lo sversamento. In serata l’operazione è in corso e dovrebbe concludersi questa mattina. In via Zucchi il traffico procede su una sola corsia, via Marianini invece è chiusa.

Il maxi parcheggio allagato

Del problema si sono accorti alcuni titolari di auto e moto dopo che nonostante l’azione degli spurghi il livello non scendeva. Da Hera, sopraggiunti per un sopralluogo, attraverso una video ispezione con i droni hanno effettivamente appurato l’esistenza di un buco nella condotta. I proprietari temono per le condizioni dei mezzi lasciati nel parcheggio.

Antonino Gioffrè, residente nella palazzina, plaude al “soccorso efficace 24h non stop degli uomini della protezione civile della Lombardia che stanno contenendo l’innalzamento ulteriore del livello dell’acqua con una pompa idrovora di 4-5 volte superiore alla massima taglia di quella in possesso dei vigili del fuoco”.

E un altro allagamento per certi aspetti simile è avvenuto anche nel deposito sotterraneo delle Poste in via Divisione Acqui dove erano parcheggiate delle macchine di servizio.

In questo caso è stato sufficiente l’intervento dell’idrovora dei vigili del fuoco per prosciugare il deposito: della ventina di auto presenti, ne sono risultate danneggiate un terzo.