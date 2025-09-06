Ruba al supermercato e fugge. Fermato dai vigilanti e denunciato

Nel pomeriggio di giovedì, i Carabinieri della Stazione di Maranello, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne di origine marocchina, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, intorno alle 15, dopo avere rimosso i dispositivi antitaccheggio, si è impossessato di accessori per telefonia (tra cui un powerbank) e di sette confezioni di caffè, per un valore complessivo di circa 127 euro, occultandoli all’interno di un sacchetto di plastica. Il tentativo di allontanarsi dal supermercato non è però riuscito grazie all’intervento del personale di vigilanza, che lo ha fermato nel parcheggio antistante, consegnandolo ai militari dell’Arma. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita. E’ un periodo di intensa attività per i militari della città del cavallino rampante. Già nel weekend, infatti, le pattuglie impegnate nel corso dei controlli stradali, avevano intercettato, ritirando loro la partente, due conducenti in stato di ebbrezza e una settimana fa avevano arrestato un tunisino di 25 anni che aveva messo a segno tre rapine nel giro di una sola giornata.