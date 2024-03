Ruba ’armato’ di forbici: arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato in flagranza di reato per rapina impropria aggravata un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo era stato notato mentre prelevava dagli scaffali di un supermercato, in zona Crocetta, della merce per poi occultarla all’interno dello zaino. Vistosi scoperto, per guadagnare la fuga, ha minacciato con un paio di forbici un addetto alla vigilanza. Infine, ha preso una bicicletta parcheggiata all’esterno e l’ha scagliata contro il vigilante, senza tuttavia colpirlo. La Squadra Volante interveniva è riuscita a bloccare il 37enne. Recuperata la refurtiva nello zaino. Il giudice ha deciso per la misura cautelare in carcere.