Ruba carta di credito e acquista gratta e vinci

Prima ha sottratto una carta di credito da un’auto in sosta, dopo di che l’ha utilizzata per acquistare due gratta e vinci. È finito in manette per furto e indebito utilizzo di carta di credito un 42enne fermato venerdì pomeriggio dai carabinieri a Carpi. A notare l’uomo in atteggiamento sospetto sono stati proprio due militari liberi dal servizio che hanno controllato il 42enne, fermo davanti ad una tabaccheria. Tra le mani, infatti, l’uomo aveva una carta di credito - risultata provento di furto messo a segno un paio di ore prima su un’auto in sosta – e i due biglietti acquistati proprio con la carta rubata. Addosso il 42enne aveva anche altre due carte di credito e una tessera sanitaria appartenenti al proprietario della vettura vettura da poco ripulita e ulteriori 8 ’gratta e vinci’. L’uomo è finito in manette e ieri mattina è stato processato per direttissima. Nei confronti dell’imputato il giudice ha deciso per la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Intanto ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi, su segnalazione di un addetto alla vigilanza di un supermercato di Soliera, sono intervenuti d’urgenza in quanto erano state notate due persone sospette. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso loro di arrestare per furto aggravato in concorso una 53enne – che era stata bloccata dal personale della sicurezza. La complice, invece, si è dileguata con la refurtiva. Le due si erano impossessate di un ingente quantitativo di confezioni di lamette da barba, del valore di circa 800 euro, oltrepassando le casse senza pagare. Refurtiva recuperata.

v.r.