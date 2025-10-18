Ruba cioccolatini poi minaccia la guardia: "Ti uccido"

E’ entrato all’interno del supermercato e ha cercato di fuggire con dieci confezioni di cioccolatini ’M&M’s’ per un valore di trenta euro. Quando l’addetto alla vigilanza ha provato a fermarlo, prima lo ha colpito e poi lo ha minacciato affermando: "Ti spacco la testa. Tu non sei buono, io sono ucraino. In Ucraina noi tiriamo le bombe. Ti do un pugno che ti uccido".

In manette è finito un 38enne di origine Ucraina, appunto, accusato di tentata rapina. L’episodio si è verificato giovedì pomeriggio all’interno del supermercato Aldi, nel noto complesso Rnord. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo, dopo aver rubato dallo scaffale del supermercato dieci confezioni di cioccolatini, nascondendole nei pantaloni si è diretto verso l’uscita oltrepassando le barriere antitaccheggio.

La guardia, però, ha notato subito la mossa sospetta del cliente proprio mentre nascondeva la refurtiva e lo ha raggiunto nel tentativo di fermarlo prima che riuscisse a darsi alla fuga. A quel punto il balordo, vedendosi braccato, nel tentativo appunto di guadagnarsi la fuga ha spintonato l’addetto alla vigilanza per poi colpirlo al petto e minacciarlo di morte con le citate frasi. La guardia, però, è riuscita comunque a bloccare il 38enne fino all’arrivo dei carabinieri che, allertati dalla responsabile del negozio, sono arrivati subito sul posto e hanno ammanettato il ladro.

Tra l’altro il 38enne, bloccato all’esterno del supermercato dal vigilantes, ha sì restituito le confezioni di ’M&M’s’ sottratte, ma ne ha danneggiato una con un calcio per poi mangiare i cioccolatini contenuti al suo interno e lanciare un’ennesima confezione addosso alla guardia, continuando a minacciarla di morte anche davanti ai militari. Ieri il 38enne è stato processato con rito direttissimo per il reato di tentata rapina.