Ruba disegno ’segreto’. Dipendente nei guai

Avrebbe sottratto alcuni disegni ‘coperti’ da brevetto e dunque segreti all’azienda per cui lavorava, a Bologna, per poi inviarli ad un’altra ditta del carpigiano che avrebbe avviato, grazie a quelle ‘bozze’, una propria produzione industriale. E’ finita a processo per i pesanti reati di rivelazione di segreti industriali, turbata libertà dell’industria e del commercio e truffa una 35enne rumena, ex dipendente appunto di una ditta felsinea che si occupa di automatismi industriali. A processo anche i due dipendenti dell’azienda carpigiana che avrebbero ottenuto i disegni ‘segreti’. La prima udienza si è svolta ieri mattina in tribunale a Modena: dopo di che inizierà il dibattimento e saranno sentiti i testimoni. In sostanza la 35enne, in qualità di dipendente dell’azienda bolognese per cui lavorava ed ora parte civile al processo è accusata di aver inviato tramite mail i disegni protetti da brevetto ad un’azienda concorrente del carpigiano che, appunto, opera nel settore degli automatismi industriali. Secondo il quadro accusatorio vi sarebbe stato un accordo tra gli imputati per ottenere i progetti in cambio di denaro. Gli imputati ora rischiano pene importanti. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio o della sua professione di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito infatti con la reclusione fino a due anni.